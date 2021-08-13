Son dakika haberleri! Yangın ihbarına giden ormancıların kamyoneti devrildi: 5 yaralı

Son dakika haberi: ÇORUM'da yangın ihbarına giderken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet devrildi.

ÇORUM'da yangın ihbarına giderken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet devrildi. Kazada sürücü ve 4 personel yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip, gelen orman yangını ihbar üzerine kamyonetle yola çıktı. Murat Ünel yönetimindeki 19 HN 076 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp, devrildi. Kazada sürücü ile görevli personeller, Mesut Kara, Şahin Gün, Şükrü Yılmaz ve Yaşar Kemal yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KOŞARAK ARKADAŞLARININ YANINA GELDİLERKazayı duyan diğer orman çalışanları da sıkışan trafikte koşarak arkadaşlarının yanına geldi. İlk müdahaleleri yapılan yarılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.İl Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp da kaza yerine gelip, yaralanan personel hakkında bilgi aldı.

Küçük çapta olduğu öğrenilen yangın ihbarına ise başka ekip yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar