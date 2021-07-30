Son dakika haberleri: Yangın faciasını tek başına önledi
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Son dakika haberleri: Yangın faciasını tek başına önledi

Son dakika haberleri: Yangın faciasını tek başına önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir lokantada çıkan yangın, bir vatandaşın yangın tüpleriyle erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir lokantada çıkan yangın, bir vatandaşın yangın tüpleriyle erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Meşrutiyet Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın ilk katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahar Sahahan Hani'ye ait lokantanın bacasında yangın çıktı. Apartmanın çatısındaki baca ve lokantanın ilk katında asma tavanla bölünmüş alanda başlayan yangın ilk anda altta çalışanlar tarafından fark edilmedi. Dumanların çıktığını gören Hamza Dursun isimli vatandaş, lokanta çalışanlarına haber verdi. Dursun, ardından çevredeki iş yerlerinden bulduğu 5 adet yangın tüpüyle yangına müdahale etti. İlk olarak bacadaki elektrik tesisatını söken ve yangın tüpleriyle müdahale eden Dursun, sonrasında asma kattaki yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangının üsteki ikametlere sirayet etmesini önledi. Alanda soğutma çalışmasının gerçekleştirilmesinin ardından çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Hamza Dursun, "Üst kattan bacadan dumanlar çıktığını gördüm. Lokantadaki Iraklılara haber verdim. Tekrar yukarıdan alev aldı. 5-6 tane yangın tüpüyle müdahale ettim. Çevredeki esnaflardan tüpleri aldım. İtfaiye gelmeden büyük ölçüde söndürdük" dedi. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Yangın faciasını tek başına önledi
Son dakika haberleri: Yangın faciasını tek başına önledi
Son dakika haberleri: Yangın faciasını tek başına önledi
Son dakika haberleri: Yangın faciasını tek başına önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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