Son dakika haberleri... Yangın ahıra sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberleri... Yangın ahıra sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri... Yangın ahıra sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Malatya'da alev alan saman balyalarındaki yangın ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Malatya'da alev alan saman balyalarındaki yangın ahıra sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Karaman'a ait ahırda bulunan saman balyalarının yanmaya başlaması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 100 ton saman yanarken ahır ve iki katlı evde maddi hasar oluştu.

Öte yandan yangının elektrik tellerinde meydana gelen kıvılcım sonrasında meydana geldiği tahmin ediliyor. - MALATYA

Son dakika haberleri... Yangın ahıra sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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