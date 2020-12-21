Son dakika haberleri: Çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
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Son dakika haberleri: Çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü

21.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:03

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde beyaz örtüyü eğlenceye dönüştüren çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarıyla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde beyaz örtüyü eğlenceye dönüştüren çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarıyla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Kentte en çok kar alan ilçelerden Gürpınar'a 30 kilometre mesafedeki Işıkpınar Mahallesi sakinleri, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çevredeki beyaz örtüyle kaplı yüksek tepelere tırmanıyor.

Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların ayaklarına plastik su boruları takan çocuklar, gün içinde defalarca çıktıkları yokuştan kayarak mahalleye kadar iniyor.

Kayak pistine dönüştürdükleri tepelerden tek sıra halinde kayan çocuklar, karla kaplı yamaçta zaman zaman düşerek tehlike atlatsalar da bu eğlenceden vazgeçmiyor.

Mahalle sakinleri de çocukların mutlu anlarına tanıklık ederek alkışlarla destek veriyor.

"Düşüyoruz, yoruluyoruz ama çok eğleniyoruz"

Gençlerden Erkan Süslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre az kar yağmasına rağmen kayak keyfinden vazgeçmediklerini söyledi.

Her yıl kar yağışında tepeleri mesken edindiklerini anlatan Süslü, şunları belirtti:

"Kendi imkanlarımızla yaptığımız kızaklarla eğleniyoruz. Sosyal hayatımızı böyle renkli hale getirmeye çalışıyoruz. Belli saatlerde tepeye çıkarak hep beraber kayıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Kayak pistimiz yok ama burayı kayak pistine dönüştürdük. Köyde büyük, küçük demeden herkes kayak yapmaya geliyor."

Çocuklardan Habip Yorgun ise uzaktan eğitimle aldıkları derslerden sonra arkadaşlarıyla kayak yapmanın keyfini yaşadığını belirterek, "Sabah erkenden uyanıp önce hayvanlarımızı otlatmak için babama yardım ediyorum. Derslerimi işledikten sonra da arkadaşlarımla bu tepeye geliyoruz. Kızaklarımızla kayıyoruz. Bazen düşüyoruz ama her şeye rağmen çok keyifli." ifadelerini kullandı.

Muhammet Efe Süslü de "Bir kayak pistimiz olmadığı için tepelere çıkıyoruz. Düşüyoruz, yoruluyoruz ama çok eğleniyoruz. İnşallah biraz daha kar yağar. Bu sene az yağdığı için pistimiz tam kar tutmadı." dedi.

Son dakika haberleri: Çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberleri: Çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberleri: Çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberleri: Çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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