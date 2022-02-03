Son dakika haberleri! VAN GÖLÜ'NDE DİP ÇAMURUNDAN TEMİZLENEN BÖLGEYE ÖRDEKLER GELDİ

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN Gölü'nün kirlilikten kurtarılması hedefiyle gerçekleştirilen dip çamuru temizliği sürüyor. Tuşba sahil kısmından başlatılan çalışmalarda gölden yaklaşık 70 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kirliliğin en fazla olduğu yerdeki temizlikle kötü kokunun azaldığını, hatta son zamanlarda temizlenen bölgeye ördeklerin geldiğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılı Eylül ayında Van Gölü'nde dip çamur temizliği başlatıldı. Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 'İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesiyle gölde dip çamuru temizliğine başladıklarını söyleyen Vali Bilmez, "Yaklaşık 5 aydır ekiplerimiz vardiyalı olarak sürekli sahilde temizlik yapıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 70 bin metreküp dip çamuru temizledik. Hem temizlik yaptığımız yerlerde koku az olmaya başladı, hem de doğa çok hızlı bir şekilde kendini yeniledi. Daha önce kirlilikten dolayı yanaşmayan ördekler artık bölgeye gelmeye başladı" diye konuştu.

'HEDEF 2,5 MİLYON METREKÜP'

Vali Bilmez, çalışmaların detayını anlatarak, "4 ekskavatör ve 20 kamyonla yaz kış demeden sürekli temizlik yapmaya çalışıyoruz. Bunlar belediyemizin araçları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 5 milyon lira bağış desteğinde bulundu. İnşallah Van halkını gölle buluşturacağız. Gençlerimiz, insanlarımız zamanlarının çoğunu bu sahillerde geçirecek. Ördeklerin bile bu yapılan temizliğe karşılık vermesi bizi oldukça mutlu etti. Bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğiz. 70 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı fakat toplam 2,5 milyon metreküp dip çamuru temizlemeyi hedefliyoruz. En sıkıntılı bölge, bu bölge ve çalışmaları şimdilik burada yoğunlaştırdık" dedi.