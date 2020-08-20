Son dakika haberleri! Van'da bıttım ağaçlarına fıstık aşısı yapılıp, ekonomiye kazandırılıyor
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Son dakika haberleri! Van'da bıttım ağaçlarına fıstık aşısı yapılıp, ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberlerine göre Van'da bıttım ağaçlarına fıstık aşısı yapılıp, ekonomiye kazandırılıyorVAN'ın Çatak ilçesinde, bıttım ağaçlarına fıstık aşılanarak ekonomiye kazandırılıyor.

20.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:48

Van'da bıttım ağaçlarına fıstık aşısı yapılıp, ekonomiye kazandırılıyor

VAN'ın Çatak ilçesinde, bıttım ağaçlarına fıstık aşılanarak ekonomiye kazandırılıyor. Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmayla, Atlıhan Mahallesi'ndeki çiftçiler, bıttım aşılama projesi ile ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Orman İşletme Müdürlüğü'nün ortak projesi ile bölgede bulunan binlerce bıttım ağacına fıstık aşısı yapılacak. Bölgedeki mevsimsel koşullar nedeniyle 2021 yaz aylarında başlayacak aşılama çalışmalarının öncesinde, 50 çiftçiye aşılama, budama, bakım ve hastalıklara karşı mücadele eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eğitimlerin ardından çalışmalarda kullanılmak üzere tam donanımlı makineleri de çiftçinin hizmetine sundu. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini vererek başarılar diledi. Altun, ağaçların usulüne uygun bir şekilde fıstığa dönüştürülmesi ile istihdam ve ekonomiye ciddi katkı sunulacağını vurguladı.

Başkan Altun, "Çiftçilerimiz geçmiş tarihlerde kendi imkanları ile aşılama yaptığında maalesef ki ürün elde edememiş. Bıttım ağaçları usulüne uygun bir şekilde Siirt fıstığı aşısı yapıldığında çok güzel verim alınıyor. Biz de bu sene Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak hazırladığımız projeyi Doğu Anadolu Projesi'ne (DAP) sunduk. Projemiz kabul gördü. Bu kapsamda ilk olarak 50 çiftçimize eğitim verdik. Bu eğitimle beraber aşılama ve budama çalışmalarında kullanmak üzere makine ve alet desteğinde de bulunduk. 40 saat süren eğitimin ardından çiftçilerimiz çok büyük fayda gördüler. Bundan sonra da işin takibini yapacağız. Bölgede kalkınmaya istihdam olabilecek bir projedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda da çiftçimiz bu hizmetin meyvelerini alacaktır" dedi.

Mahalle Muhtarı İdris Ertem ise, hizmette emeği geçenlere teşekkür etti. Arazide var olan menengiç ağaçlarını fıstığa çevirmek istediklerini, fakat eğitimleri olmadığı için başarısız olduklarını aktaran muhtar Ertem, "Şu ana kadar Van'da menengiç ağaçlarını aşılayan ustalarımız yoktu. Herkesin dışarıdan usta getirme imkanı olmadığı için elverişsiz bir çalışma oluyordu. İnşallah bu eğitimlerin ardından burada yetiştirilen ustalarla ilçemize Van'ımıza ve tüm ülkemize hizmet etmek istiyoruz. İyi bir gelir kaynağı olacağını düşünmekteyiz. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Son dakika haberleri! Van'da bıttım ağaçlarına fıstık aşısı yapılıp, ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: DHA

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