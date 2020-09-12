Son dakika haberleri: Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri: Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nin dört mevsim hizmet vermesi amacıyla yapılması planlanan yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Son dakika haberleri: Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu
12.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:24

Karabük Valisi Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nin dört mevsim hizmet vermesi amacıyla yapılması planlanan yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Gürel beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Coşgun, BAKKA Karabük Koordinatörü Sakin Eren ve İl Özel İdaresi mühendislerinin katılımıyla Keltepe Kayak Merkezi'ni kayak turizminin yanı sıra doğa turizminde yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla yapılması düşünülen bungalov evler, sportif tesisler, kamp alanları, treking alanları, bisiklet parkurları ve sosyal tesislerin yapılması planlanan alanları inceleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından Keltepe Kayak Merkezi yolunda yapımı devam eden asfalt çalışmaları ile çevre ve otopark düzenlemesi işlerini de inceleyen Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yapılan incelemelerin ardından planlanan yatırımlarla ilgili olarak gerekli projelendirme çalışmalarının yapılması talimatını veren Gürel, "Planladığımız bu projelerimiz gerçekleştiğinde Keltepe bölgesi ve kayak merkezimiz ülkemizin ve bölgemizin kayak ve doğa turizminde yeni cazibe merkezi haline gelecek. Buradaki en büyük sıkıntımız konaklama imkanımızın olmamasıydı. İnşallah bu eksikliğimizi de giderdiğimiz zaman Keltepe bölgesi ve Keltepe Kayak Merkezimiz dört mevsim hizmet verecek." dedi.

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Kaynak: AA

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