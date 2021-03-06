Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı
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Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı

06.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 01:36

Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı -Vali Aydoğdu kendi elleriyle kahve yapıp ekiplere ikram etti Aksaray'da Korona Virüsle mücadele kapsamında denetim ve uygulamalara katılarak çalışmaları yerinde inceleyen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, denetlediği akaryakıt istasyonunda kendi...

Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı

-Vali Aydoğdu kendi elleriyle kahve yapıp ekiplere ikram etti

AKSARAY - Aksaray'da Korona Virüsle mücadele kapsamında denetim ve uygulamalara katılarak çalışmaları yerinde inceleyen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, denetlediği akaryakıt istasyonunda kendi elleriyle kahve yaparak emniyet güçlerine ikram etti.

Tüm dünyayı tehdit eden Korona Virüs (Covid-19) salgınıyla devlet millet el ele etkin bir mücadelenin yürütüldüğü Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu gece yarısı emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve denetimleri yerinde inceledi. Vali Hamza Aydoğdu beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ile birlikte denetimlere katılarak durdurulan araçları denetledi. Araç sürücüsü ve yolcular ile görüşen Vali Aydoğdu vatandaşlara uyarılarda bulunarak bilgilendirdi. Denetim kapsamında bir akaryakıt istasyonunu denetleyen Vali Aydoğdu, yapılan denetimin ardından akaryakıt istasyonunda kendi elleriyle kahve yaparak emniyet güçlerine ikram etti. Yaptığı kahveleri bir bir ekiplere dağıtan Vali Aydoğdu petrol istasyonu çalışanlarının isteği üzerine fotoğraf çekindi.

Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı
Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı
Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı
Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı
Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı
Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı
Vali'den, denetim yapan polislere kahve ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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