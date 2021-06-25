Son dakika haberleri: UYGAD Başkanı Yüksel, Kocaeli'de darbedilen basın mensubunu ziyaret etti

Son dakika habere göre Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Başkanı Mevlüt Yüksel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubunu ziyaret etti.

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Başkanı Mevlüt Yüksel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubunu ziyaret etti.

Yüksel, derneğin başkan yardımcısı Murat Aydın'la birlikte evinde ziyaret ettiği İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazeteci arkadaşlarının daima yanında olduklarını ve davaya müdahil olacaklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu saldırı aniden gelişen bir saldırı olarak asla geçiştirilemez çünkü saldırganlar böyle bir yıkım olabileceği, dolayısıyla medyanın gelebileceğini bilerek çekim yapılmaması için talimat ve tedbir alarak organize olmuşlar. Bu planlı yapılan saldırının tüm detaylarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Biz UYGAD olarak avukat arkadaşımız Devrim Nur Kayalı hanıma vekaletname vererek davaya müdahil olacağız. Bu saldırının takipçisi olacağız."

Uslu'da ziyaret ve desteklerinden dolayı Yüksel ve Aydın'a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, Yüksel, Uslu'ya UYGAD tarafından hazırlanan "Önce biz yaşadık. Gazetecilerin Anıları" adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay