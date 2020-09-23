İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili

İstanbul'da güneşin batışının en güzel izlendiği noktalardan biri olan Üsküdar Salacak Sahili'ndeki 2 büfe için yıkım kararı çıkarıldı. Zabıta ekiplerinin çalışmasının ardından yıkılacak büfelerin sahipleri ve çalışanları ise duruma tepkili.