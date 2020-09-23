İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili
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İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili

23.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:16

İstanbul'da güneşin batışının en güzel izlendiği noktalardan biri olan Üsküdar Salacak Sahili'ndeki 2 büfe için yıkım kararı çıkarıldı. Zabıta ekiplerinin çalışmasının ardından yıkılacak büfelerin sahipleri ve çalışanları ise duruma tepkili.

Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belge göstermeden yıkılacağını söyleyerek tepki gösterdi.

ZABITA, ÇEVİK KUVVETLE BİRLİKTE GELDİ

Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı (1)

BÜFE SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı (1)
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı (1)
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı (1)
İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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