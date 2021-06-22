Ümraniye'deki dehşet; karısını öldüren koca kamerada
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Ümraniye'deki dehşet; karısını öldüren koca kamerada

Ümraniye'deki dehşet; karısını öldüren koca kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ / ÜMRANİYE'de dün karısını öldüren, oğlunun da ağır yaralanmasına yol açan Mehmet Güney'in evden panikle çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ramazan EĞRİ/ ÜMRANİYE'de dün karısını öldüren, oğlunun da ağır yaralanmasına yol açan Mehmet Güney'in evden panikle çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 

EVDEN KOŞARAK UZAKLAŞTIÜmraniye'de cinayetin ardından, Mehmet Güney'in evden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sokaktaki güvenlik kamerasında görüntülere önce anne Arzu Rahman Güney'in apartmana girişi yansıdı. Bir süre sonra da baba Mehmet Güney'in elinde poşet, yanında oğlu Kerem Güney ile birlikte binaya girdiği görüldü. Baba Mehmet Güney, öğle saatlerine doğru binadan hızla çıkarak uzaklaştı. Hemen yan taraftaki sokakta bulunan otomobiline yönelen Mehmet Güney, otomobile binerek sokaktan ayrıldı.


Ümraniye'deki dehşet; karısını öldüren koca kamerada
Ümraniye'deki dehşet; karısını öldüren koca kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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