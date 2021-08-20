Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Babaçay köyünde inceleme yaptı

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle sel felaketinin ardından köyde sürdürülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

AFAD tarafından afetzedeler için köyde kurulan afet yaşam konteyner alanında inceleme yapan Karaismailoğlu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıkım işlemlerine başlanan evlerin bulunduğu alanda da incelemeler gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlara yeni inşa edilecek evlere ilişkin bilgiler verdi.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu