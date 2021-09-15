Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

AA / Selim Sır - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Ayaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Ayaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karaismailoğlu, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ı ziyaret ederek, belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Demirbaş, Bakan Karaismailoğlu'na yöreye özgü testi hediye etti.

AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Karaismailoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam ve Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti

AA / Selim Sır - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Güzel Sözler Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Bensu Soral Göksel Müge Anlı Yıldız Tilbe
Spor Mansur Yavaş Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hava Durumu Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayaş ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 20:36:43. #1.11#