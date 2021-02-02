Tuzla'da sokakta doğalgaz patlaması
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Tuzla'da sokakta doğalgaz patlaması

02.02.2021 01:44 | Son Güncelleme: 02.02.2021 02:04
Tuzla'da sokakta doğalgaz patlaması

TUZLA Aydınlı Mahallesi Süheyla Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı.

TUZLA Aydınlı Mahallesi Süheyla Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler sokağa gelen doğalgazı keserken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. 

- İstanbul

Tuzla'da sokakta doğalgaz patlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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