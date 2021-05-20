Son dakika haberleri... Türk dizilerinin küresel etkisi Pakistan'da tartışıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Türk dizilerinin küresel etkileri Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesinin (NUML) düzenlediği etkinlikle ele alındı.

Türk dizilerinin küresel etkileri Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesinin (NUML) düzenlediği etkinlikle ele alındı.

NUML ve Yunus Emre Enstititüsü'nün iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Geogia Üniversitesi Öğretim Üyesi Carolina Acosta-Alzuru, Northwestern Üniversitesi Öğretim Üyesi Miriam Berg ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Emel Siylim Başarır konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşması yapan NUML Türkoloji Bölümü Başkanı Sibel Bayram, Pakistan'daki Türk dizilerinin iki ülkeyi yakınlaştırdığını, ülkede Türkçe öğrenmeye ilginin de arttığını söyledi.

Acosta-Alzuru ise yaptığı, "Aşk, Amor: Türk Dizileri Amerika'ya Gidiyor" başlıklı sunumunda, Latin Amerika ülkelerinin bir zamanlar televizyonları domine ettiğini, bu dönemde Türk yapımlarının ise talep görmediğini söyledi.

Bu durumun artık değiştiğini ve bir zamanlar televizyonları dolduran yapımların çıktığı Latin Amerika'da bile Türk yapımlarının en çok izlenenler arasına girdiğini kaydeden Acosta-Alzuru, "Türk dizilerinin uluslararası satışları 2017 yılında 350 milyon dolar kazanarak Türk televizyon sektöründeki herkes için önemli bir faktör haline geldi. Türk dizilerinin Latin Amerika'da ve ABD'deki İspanyolca televizyonlarda hatırı sayılır bir izleyici kitlesi var." ifadelerini kullandı.

ABD'de dizi izleyicilerinin çoğunun 35 yaş üzeri kadınlar olduğuna dikkati çeken Acosta-Alzuru, bu grubun Türk hikaye anlatım tarzı ve dizi kalitesini takdir ettiğini belirterek, "Bu izleyiciler hayran haline geldikçe, bölümleri canlı izlemek, hayran aboneliği, Türkçe dizileri ve oyuncuları tanıtan web sayfalarının ve sosyal medya hesaplarının yönetimi gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. En önemlisi, Türkiye'ye Latin Amerika turizminde ciddi bir artış ve Türkçe öğrenmeye önemli bir ilgi var." dedi.

Berg ise Türk dizilerinin Arap dünyasındaki etkisine değinerek, ulusal yayınların izleyici beklentisini karşılamadığı anda izleyicinin başka ülke yayınlarına yöneldiğini söyledi.

Arapça dublaj ve altyazı seçeneklerinin iki dil arasındaki ortaklıkları göstermesi nedeniyle de ilgi çektiğini kaydeden Berg, Arap dünyasının Türkiye'ye ilgisinin arttığını da ifade etti.

Başarır ise Türk dizilerinin Pakistan halkındaki yansımalarına ilişkin bir sunum yaparak Aşk-ı Memnu dizisinin ülkede izlenme rekoru kıran ilk yabancı dizi olduğunu kaydetti.

Bu dizinin başarısıyla birçok Türk yapımının ülke piyasasına girdiğine dikkati çeken Başarır, "Pakistan'da hiç şüphesiz en çok dikkat çeken dizi Diriliş Ertuğrul olmuştur. 2020 yılı Ramazan ayında Pakistan devlet kanalı PTV'de 'Ertugrul Ghazi' adıyla izleyiciyle buluşan dizi, Müslümanların tarih boyunca başarılarından bahsetmesi sebebiyle Pakistan halkını çok etkiledi." diye konuştu.

Dizinin ülkede binicilik ve okçuluğa ilgiyi arttırdığına da vurgu yapan Başarır, Türkiye'ye ve Türkçeye ilginin arttığını, Türkiye'ye gelen Pakistanlı turistlerin Söğüt'ü ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya