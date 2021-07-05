Son dakika haberleri | TUR TEKNESİNİN BATMASIYLA ÖLEN YUNUS EMRE'NİN CENAZESİNİ AMCASI ALDI
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Son dakika haberleri | TUR TEKNESİNİN BATMASIYLA ÖLEN YUNUS EMRE'NİN CENAZESİNİ AMCASI ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu annesi ve ablasıyla boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yunus Emre Yılmaz'ın (2) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından amcası Adem Yılmaz'a teslim edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu annesi ve ablasıyla boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yunus Emre Yılmaz'ın (2) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından amcası Adem Yılmaz'a teslim edildi. Yunus Emre'nin cenazesi, yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verilecek.

Olay, 3 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde Kelebekler Vadisi, Akvaryum Koyu, Nikolas Adası, Soğuksu Kaynakları, Deve Plajı ve Mavi Mağara'ya tur düzenledikten sonra dönüşe geçen 14 metrelik tekne, Belcekız Plajı'na 15 metre kala arka kısmının kırılması sonucu battı. Plajdakilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait taksi botlar ve özel dalış timi sevk edildi, 35 kişi yüzerek kıyıya çıktı.

FRANSA'DAN TATİLE GELDİLER

Fransa'dan tatil için Muğla'ya geldikleri öğrenilen ve olayda yaralanan Narin Yılmaz ile çocukları Ravza Yılmaz (4) ve Yunus Emre Yılmaz (2) Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Özel hastaneden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Emre Yılmaz, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ravza Yılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Anneyle kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kaptan Ramazan Zor, yurt dışına çıkış yasağı koyulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından amcası Adem Yılmaz tarafından teslim alınan Yunus Emre Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye Belediyesi cenaze aracıyla memleketi Yozgat'a götürüldü. Yunus'un cenazesi, yarın öğle namazının ardından Yozgat'ın Saraykent İlçesi Başpınar köyünde toprağa verilecek. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yunus Emre'nin annesi Narin Yılmaz ile Fransa'da olduğu öğrenilen babası Servet Yılmaz'ın cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri | TUR TEKNESİNİN BATMASIYLA ÖLEN YUNUS EMRE'NİN CENAZESİNİ AMCASI ALDI
Son dakika haberleri | TUR TEKNESİNİN BATMASIYLA ÖLEN YUNUS EMRE'NİN CENAZESİNİ AMCASI ALDI
Son dakika haberleri | TUR TEKNESİNİN BATMASIYLA ÖLEN YUNUS EMRE'NİN CENAZESİNİ AMCASI ALDI
Son dakika haberleri | TUR TEKNESİNİN BATMASIYLA ÖLEN YUNUS EMRE'NİN CENAZESİNİ AMCASI ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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