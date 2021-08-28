Son dakika haberleri | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Son dakika haberleri | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre TUNCELİ kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelle düzenlenen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda içinde silah ve mühimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

TUNCELİ kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelle düzenlenen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda içinde silah ve mühimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personelin katılımıyla düzenlenen 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu devam ediyor. Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisi'nde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramada, 2 piyade tüfeği ile o tüfeğe ait 62 fişek, 1 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 60 metre elektrik kablosu, 30 cep sobası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, 2 sığınak da içindeki malzemelerle imha edildi.

 


- Tunceli
Son dakika haberleri | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
Mahalle sakinleri hüngür hüngür ağladı! Yavru köpekleri önce zehirleyip sonra yakmışlar
Mahalle sakinleri hüngür hüngür ağladı! Yavru köpekleri önce zehirleyip sonra yakmışlar
2 gün önce pikniğe gitmek üzere yola çıkan kuzenlerin cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu
2 gün önce pikniğe gitmek üzere yola çıkan kuzenlerin cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Neşet Ertaş Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Tunceli'de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 20:10:19. #1.14#

title