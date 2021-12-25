Son dakika haberleri! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu

SELÇUK, İZMİR (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 1 ay önce askerden gelen Belya Selçuk (21), tüfekle oynarken kazara annesi Havva Selçuk'u (50) vurarak ölümüne neden oldu.

Eğirdir'de oturan Havva Selçuk, 1 ay önce askerden gelen oğlu Belya Selçuk ile Senirkent ilçesinde yaşayan kızının evine misafirliğe gitti. Saat 20.00 sıralarında eniştesine ait av tüfeğiyle oynayan Belya Selçuk, kazara tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, Havva Selçuk'a isabet etti. Başından vurulan Havva Selçuk, hayatını kaybetti.İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Belya Selçuk'u gözaltına aldı. 5 çocuk annesi Havva Selçuk'un cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın yaşandığı anda evde Havva Selçuk'un 3 çocuğu ile damadının da bulunduğu bildirildi.