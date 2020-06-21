Son dakika haberleri... Trump yönetiminin Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yaptığı itiraz reddedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Trump yönetiminin Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yaptığı itiraz reddedildi

Son dakika haberleri: ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı ve 23 Haziran'da piyasaya çıkması beklenen kitabın basımına yönelik Trump yönetiminin mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

Son dakika haberleri... Trump yönetiminin Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yaptığı itiraz reddedildi
21.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:14

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı ve 23 Haziran'da piyasaya çıkması beklenen kitabın basımına yönelik Trump yönetiminin mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 23 Haziran'da yayınlanacağı açıklanan 577 sayfalık "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Olayın Gerçekleştiği Oda: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında yer alan iddialar ülke gündeminde yankılarını sürdürüyor. Bolton'un, Beyaz Saray'da çalıştığı döneme yönelik yazdığı kitap nedeniyle Trump yönetiminin, kitabın mevcut haliyle 23 Haziran'da piyasaya çıkmasını engellemek için Adalet Bakanlığı aracılığı ile federal mahkemeye yaptığı başvurunun reddedildiği açıklandı. Washington DC Bölge Mahkemesinde, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" gerekçesiyle yapılan itiraz reddedildi.

"Artık geri döndürmenin yolu yok"

Washington DC Bölge Mahkemesi Savcısı Royce Lamberth, "Bolton, kitabı yayınlanmadan önce detaylı gözden geçirme aşamasını uygulamadı. Gizlilik anlaşması yükümlülüklerini ihlal ederek gizli bilgileri ifşa etti ve ulusal güvenliği tehlikeye attı" dedi. Ancak Savcı Lamberth, Salı günü yayınlanacak olan kitabın çoktan dağıtıldığını ve internette de kolayca yayılabileceğini belirtti. Savcı Lamberth, "Dünya çapında yayılan yüz binlerce kopya çoktan bu gizliliğe zarar verdi. Artık geri döndürmenin yolu yok" ifadelerini kullandı.

John Bolton'ın avukatı Charles Cooper basımın durdurulması talebinin red kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Ancak savcının gizliliğin ihlaline yönelik kararına ise itiraz etti.

Trump: "Bolton'a karşı mahkemede büyük kazanım"

ABD Başkanı Donald Trump söz konusu karar sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bolton'a karşı mahkemede büyük kazanım. Açıkçası kitap şimdiden çok fazla kişiye ve basına sızmışken büyük saygı duyulan savcının bunu durdurma konusunda yapabileceği hiçbir şey yoktu" dedi. Trump, "Bolton yasayı çiğnedi. İnsanların üzerine bomba atmayı ve onları öldürmeyi sever. Şimdi onun üzerine bombalar düşecek!" ifadelerini yer verdi.

ABD Adalet Bakanlığı, kitapta ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturan nitelikte gizli bilgiler olduğunu savunuyordu.

Öte yandan, ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Trump ile dış siyaset konusunda yaşadığı fikir ayrılıkları yüzünden 10 Eylül'de görevinden istifa etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü Haber
Metin Feyzioğlu'nun baro başkanlarıyla ilgili yorumu sosyal medyayı ikiye böldü
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız Haber
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi Haber
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerin ardından bıçaklanan 3 kişi hayatını kaybetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Okul Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Trump yönetiminin Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yaptığı itiraz reddedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:15:48. #1.15#
title