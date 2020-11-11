Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı
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Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı

11.11.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.11.2020 07:47

Başkanlık seçimini Joe Biden'e karşı kaybeden Trump, sonrasında ilk kez Gaziler Günü nedeniyle Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret ettiğinde görüntülendi. Burada da ABD bayrağına asker selamı vererek bir gafa imza attı. Çünkü ABD Bayrak Kanunu'na göre asker selamını askerler verir, siviller ise sağ ellerini kalplerine koyar.

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti.

İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

ABD'nin görevdeki Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka açık olan ve canlı yayınlanan bir programa katıldı. Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti. Trump'a eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de eşlik etti. Törende saygı duruşunun ardından kalıntıları tespit edilmemiş hayatını kaybeden ABD askerlerine adanmış bir anıt olan Meçhul Asker Mezarına çelenk konuldu.

Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı

BAYRAĞA ASKER SELAMI VERDİ

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Meçhul Asker Mezarı'ndaki seremoniye katılan Trump, ABD Bayrağı'na asker selamı verdi. Ancak bu bir gaf olarak nitelendiriliyor. ABD Bayrak Kanunu'na göre; ulusal törenler sırasında yalnızca askeri personel ve gaziler bayrağa asker selamı veriyor. Bunun dışındaki siviller ise sağ elleri kalplerinin üzerinde esas duruşta bayrağa bakıyor. Askerlik yapmayan ve çeşitli gerekçelerle beş kez Vietnam Savaşı'na gitmekten kurtulan Trump, bu hatasını daha önce de çok kez tekrarlamıştı.

Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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