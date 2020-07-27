Trafik cezası kesilince polislere, 'kanun benim' diye bağırdı Son dakika haberlerine göre Trafik cezası kesilince polislere, 'kanun benim' diye bağırdıSİNOP'ta hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildiği için polislerle tartışan şahıs, Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın diyerek bağırdı.

Trafik cezası kesilince polislere, 'kanun benim' diye bağırdı

SİNOP'ta hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildiği için polislerle tartışan şahıs, Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın diyerek bağırdı. Görev başındaki polislere güçlük çıkaran şahsa vatandaşlar da tepki gösterdi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı'nda yaşandı. Yanlış parktan ötürü trafik cezası kesilen ismi öğrenilemeyen vatandaş, polislerle tartışmaya başladı. Aracından inen şahıs, polis memurlarına, Kanun benim, ben olmazsam sen olmazsın diyerek bağırdı. Vatandaşların da araya girmesiyle şahıs, meydandan uzaklaştırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: DHA