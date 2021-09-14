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Son dakika haberleri... Trabzon'da fındık kurutmaya çalışırken evinin çatısından düşen kişi öldü

AA / Turgay İkinci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Trabzon'da fındık kurutmaya çalışırken evinin çatısından düşen kişi öldü

Son dakika haberleri: Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde topladığı fındıkları kurutmak için çıktığı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde topladığı fındıkları kurutmak için çıktığı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şalpazırı ilçesine bağlı Üzümözü Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Yaşar Yılmaz, bahçesinden topladığı fındıkları kurutmak için tek katlı evinin çatısına çıktı.

Kurumaları için fındıkları çatıya seren Yılmaz, dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA / Turgay İkinci - Son Dakika Haberleri
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