Son dakika haberleri | Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu
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Son dakika haberleri | Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu

07.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:30
Son dakika haberleri | Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu

Son dakika haberlerine göre BATMAN'ın Gercüş ilçesinde cinsel istismar sonucu hamile kalan 14 yaşındaki P.Ö. üzerinden terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarından yapılan kara propagandayı, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bozdu.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde cinsel istismar sonucu hamile kalan 14 yaşındaki P.Ö. üzerinden terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarından yapılan kara propagandayı, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bozdu. Polis, babası güvenlik korucusu olan P.Ö.'nün yaşadığı köyünde, erkek arkadaşı M.A. (19) tarafından evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye zorlandığını ortaya çıkardı. P.Ö. hakkında köyde dedikodu çıkardığı da saptanan M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, babası güvenlik korucusu olan P.Ö., 12 Kasım 2020 günü Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, aynı köyde yaşadığı erkek arkadaşı M.A.'nın kendisini evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye zorladığını bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Batman Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince pedagog eşliğinde ifadesi alınan P.Ö., "M.A., benimle evleneceğini söyledi, birlikte olduk. Daha sonra beni bir yakınıyla birlikte olmaya zorladı. Sonrasında, evlenmeyeceğini söyleyince durumu aileme bildirdim" dedi. Gözaltına alınan M.A. da ifadesinde P.Ö. ile ilişkiye girdiğini itiraf etti.

KÖYDE DEDİKODU ÇIKARDI  M.A.'nın, daha sonra köyde, kız arkadaşıyla ilgili dedikodu çıkardığı da ortaya çıktı. M.A. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  HALKI GALEYANA GETİRMEK İSTEDİLER 

Yaşanan cinsel istismar olayı, terör örgütü PKK yandaşı sosyal medya hesaplarından ise kara propaganda için kullanıldı. Güvenlik uzmanları, paylaşımlar ile kent halkını galeyana getirme amacının taşındığını belirlerken, mercek altına alınan sosyal medya hesaplarından daha önce de bir kafeye denetime giden polis ekipleri için, "Polis Kürtçe şarkı söylenen kafeleri basıyor", ailesi tarafından dilendirilen bir çocuğun koruma altına alınmasının ardından "Polis Kürt çocuklarını gözaltına alıyor" şeklinde paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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