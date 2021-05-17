Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1)
Son dakika habere göre Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye'nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye'nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı