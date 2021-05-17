Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1)
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Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye'nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye'nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.

Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1)
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1)
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1)
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı
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Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye'de ABD ordusu araçlarını taşladı (1) - Haberler
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