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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı iddia edilen sürücü yakalandı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı iddia edilen sürücü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışma sonucu şüpheli S.A'yı (29) Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Kapaklı ilçesinde adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karlıköy Mahallesi'nde 29 Kasım'da yol kenarında yürüyen Necmi Balcı'ya (55) otomobil çarpmış, hastaneye kaldırılan Balcı müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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