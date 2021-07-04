Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Foça ilçesinde, tartıştığı Hüseyin Demirci'yi (30) başına demir profil vurarak öldüren Harun S. (22), Menderes ilçesinde babasının evinde saklanırken yakalandı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, tartıştığı Hüseyin Demirci 'yi (30) başına demir profil vurarak öldüren Harun S. (22), Menderes ilçesinde babasının evinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Harun S., Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olay, iki gün önce Foça Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda yaşandı. İddiaya göre, Harun S. ve Hüseyin Demirci arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Harun S. iddiaya göre, elindeki demir profille Demirci'nin başına vurduktan sonra kaçtı. Demirci, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirci'nin öldüğü belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri, kavgada kullanılan demir profilin denize atıldığını tespit etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, demir profili denizden çıkardı.

BABASININ EVİNDE YAKALANDIÖte yandan, çalışmalar sonucu Harun S.'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde saklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Harun S.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınarak Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Harun S.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık