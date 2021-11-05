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Son dakika... Bakan Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda incelemelerde bulundu

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika... Bakan Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle açılışı yapılacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) inceleme yaptı.

MARDİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle açılışı yapılacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve DSİ yetkilileriyle barajı ziyaret etti.

Baraj ve HES hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, açılış öncesi alandaki hazırlıkları inceledi.

Son dakika... Bakan Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika... Bakan Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika... Bakan Pakdemirli, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda incelemelerde bulundu

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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