Son dakika haberleri! Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre NİĞDE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri! Takla atan otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
20.09.2020 02:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:36

NİĞDE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çiftlik Karayolu Tepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 BM 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Kenan Adıyaman (18) ve Mükerrem Tekin (22) ise ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali KADI
Ali KADI
DHA Editörü
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