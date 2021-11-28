Son dakika haber! Tahir Elçi ölümünün 6. yılında anıldı

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Tahir Elçi ölümünün 6. yılında anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde düzenlediği basın açıklaması sonrası çıkan çatışmada vurularak hayatını kaybeden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 6'ncı yılında anıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı iken 28 Kasım 2015'de Dört Ayaklı Minare'nin ayaklarına isabet eden kurşunlarla ilgili basın açıklaması yaptığı sırada terör örgütü mensupları ve polis ekipleri arasında çıkan çatışmanın arasında kalıp başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Tahir Elçi için Diyarbakır Barosu anma etkinliği düzenledi. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı Nihat Eren, bazı siyasi parti temsilcileri, avukatlar, yakınları ve vatandaşlar Diyarbakır Adliye Sarayı önünde toplanarak Dört Ayaklı Minare'ye kadar yürüdü. Tahir Elçi'nin en son yaptığı basın açıklamasının ses kaydı dinlendikten sonra Elçi'nin vurulduğu saat olan 10.53'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Açıklamaların ardından Dört Ayaklı Minare'nin ayaklarına karanfiller bırakılmasıyla anma etkinliği son buldu.