Son dakika haberleri: Suudi Arabistan'daki selde birçok kerpiç ev yıkıldı

Son dakika haberlerine göre - Suudi Arabistan'daki selde birçok kerpiç ev yıkıldı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde birçok kerpiç ev kısmen çökerek zarar gördü.