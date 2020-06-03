Son dakika haberleri... Su tasarrufu için 2 bin 400 kilometre pedal çevirecekler
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Son dakika haberleri... Su tasarrufu için 2 bin 400 kilometre pedal çevirecekler

Son dakika haberi... Kocaeli'de yaşayan Şen ailesi, su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde 2 bin 400 kilometre bisiklet sürecek.

03.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:22

Kocaeli'de yaşayan Şen ailesi, su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmak için 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde 2 bin 400 kilometre bisiklet sürecek.

Kandıra ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Barış ve İpek Şen çifti, 3 ve 11 yaşındaki kızlarıyla uzun bisiklet turları gerçekleştiriyor.

Turları sırasında yaşadıkları maceraları ve deneyimlerini "Hepşenler" isimli sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşan aile, Türkiye'de bisiklet kültürünün oluşmasına katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Çeşitli küresel meselelerle ilgili sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Şen ailesi, 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde Türkiye'deki 48 gölün etrafında bisiklet sürmeyi planlıyor.

"3 yıldır bisikletle uzun mesafeli turlar yapıyoruz"

Barış Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile olarak 3 yıldır bisikletle uzun mesafeli turlar yaptıklarını söyledi.

Aktif şekilde bisiklet kullanmaya, kızlarıyla daha güzel ve kaliteli zaman geçirmek için başladıklarını belirten Şen, ilk turlarını 3 yıl önce Avrupa'da gerçekleştirdiklerini, İsviçre'den Hollanda'ya kadar 48 gün boyunca 1500 kilometre pedal çevirdiklerini kaydetti.

Şen, Avrupa turunun ardından Türkiye'de de çok sayıda tur ve festivale katıldıklarını anlatarak, "Asıl amacımız, kızlarımızla bir arada olmaktı, bunu sağladık. Bunun yanında bisikletle vakit geçirmek, öncelikle sağlık açısından bizi çok dinç tutuyor. Ayrıca iş hayatındaki yoğun stresi atmış oluyoruz." diye konuştu.

"Gezilerimize devam ederken sosyal sorumluluk çalışmaları da yapıyoruz"

Uzun vadeli hedeflerinin kızlarıyla dünyayı bisikletle gezmek olduğunu aktaran Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezilerimize devam ederken sosyal sorumluluk çalışmaları da yapıyoruz. Dünya su kıtlığına doğru gidiyor. Birleşmiş Milletler ve diğer küresel kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda su kaynaklarını korumazsak dünya barışının tehlikeye gireceği uyarısı yapılıyor. Biz de bundan yola çıkarak, 'Su yoksa barış yok. Hepşenler göllerde' isimli bir proje ürettik. 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde Van Gölü, Tuz Gölü, Eğirdir ve Salda göllerinin de aralarında olduğu Türkiye'nin yaklaşık 50 gölünün çevresinde 2 bin 400 kilometre bisiklet süreceğiz."

Şen, "Hepşenler" isimli sosyal medya hesaplarında turları sırasında edindikleri tecrübeleri paylaştıklarını dile getirerek, "Ailelerle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Özellikle pandemi sürecinden sonra ailelerden çocuklarıyla nasıl bisiklet turu yapabilecekleri konusunda çok yoğun soru gelmeye başladı. Bebekle veya çocukla da bisiklet turlarının olabileceğini tüm Türkiye'ye göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kızlarımızla 3 bin kilometre bisiklet kullandık"

İpek Şen de 5 senedir Kandıra'da yaşadıklarını ve son 3 yıldır aktif bir şekilde bisiklet kullandıklarını söyledi.

Son 3 senede kızlarıyla 3 bin kilometre bisiklet kullandıklarını anlatan Şen, "Çocukların enerjilerini atmaya ihtiyacı var. Çocukları evlerde ne kadar kapalı tutarsak o kadar canları sıkılıyor. Yolda öğreniyoruz birçok şeyi. Farklı kültürleri ve farklı insanları tanımış oluyoruz." diye konuştu.

Şen, seyahatleri sırasında kalıcı dostluklar edindiklerini aktararak, birçok ülkede bu turlar sırasında tanışıp hala görüştükleri dostları olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bisikletin öneminin daha fazla anlaşıldığına işaret eden Şen, "Bu kesinlikle bir mesaj. Çocukların evde hapsolmaması gerekiyor, mümkün olduğu kadar insanların alışveriş merkezlerinden uzaklaşıp doğada vakit geçirmeleri lazım." dedi.

İpek Şen, 3 yıldır kullandıkları yerli üretim bisikletten çok memnun olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'de yerli üretim bisikletler desteklenmeye başladı. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Herkes yerli üretim bisikletleri güvenle alabilir." ifadesini kullandı.

"Okula bisikletle gitmek istiyorum"

Duru Şen de baba sının okula başladığı yıl bisiklet kullanmayı öğretmesinin ardından ailece uzun turlara çıkmaya başladıklarını dile getirerek, "Bisiklete binerken daha özgür olduğumu ve ailemle birlikte güvende olduğumu hissediyorum. Kendimi rüzgara bırakmak veya bayır aşağı inmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Şen, tüm çocukların okula bisikletle gitmesini istediğini, bunun için de daha çok bisiklet yolu ve park yeri yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri... Su tasarrufu için 2 bin 400 kilometre pedal çevirecekler

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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