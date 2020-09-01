Son dakika haberleri: SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert Amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak
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Son dakika haberleri: SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert Amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak

Son dakika haberleri: SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert Amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmakErcan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - ANKARA DHAMKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasaklarını kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, Bizim bütün amacımız ligin ilk haftasına yeni...

01.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:12

SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert Amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak

Ercan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - ANKARA DHA

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasaklarını kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, Bizim bütün amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak ama yetiştirebilir miyiz, bunun için uğraşıyoruz. Tabi taraftarımız sabırsızlanıyor ama biliyorsunuz bu kadar kolay olmuyor dedi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Mert, üç futbolcudan dolayı transfer yasağının devam ettiğini belirterek, Maalesef Ankaragücü olarak bu sezon da transfer yasağı ile uğraşıyoruz. Üç tane futbolcudan dolayı transfer yasağımız devam ediyor. Bu futbolcularla görüşmelerimiz de sürüyor. Maalesef muhataplarımızdan da beklediğimiz indirimi alamıyoruz. Onların istedikleri rakamları da maalesef karşılayacak durumda değiliz. Zaten bu üç futbolcuya ödeyeceğimiz rakamlar, bu sezon Süper Lig'de kalmanın karşılığı olan paranın neredeyse yüzde 70'ini kapsıyor. Tabi taraftarımız da haklı olarak bir an önce lige yeni futbolcularla başlamak istiyor. Elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Bu futbolcuların avukatlarıyla yarın bir görüşmemiz olacak. İnşallah yarınki görüşmelerden bir sonuç elde ederiz diye ümit ediyorum diye konuştu.

Amaçlarının ligin ilk haftasına yeni kadroyu yetiştirmek olduğunu ifade eden Fatih Mert, Ankaragücü'nün transferi yapması yönünde planlarımızı yapıyoruz, sponsorluk görüşmelerimiz var. Kredi görüşmelerimiz var ve bunlar belli bir aşamaya geldi. Bu cuma günü belli bir noktaya ulaşacak. Bizim bütün amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak ama yetiştirebilir miyiz, bunun için uğraşıyoruz. Tabi taraftarımız sabırsızlanıyor ama biliyorsunuz bu kadar kolay olmuyor. Bankalar kredi verirken bir sürü kriterleri var ve biz şu an bunu oluşturmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.

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Son dakika haberleri: SPOR MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert Amacımız ligin ilk haftasına yeni kadroyu çıkarmak

Kaynak: DHA

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