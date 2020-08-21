Son dakika haberleri: SPOR Efecan Karaca Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi
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Son dakika haberleri: SPOR Efecan Karaca Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR Efecan Karaca Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldiÇağdaş hocayı çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorumHer Türk oyuncunun büyük takımlarda oynama hedefi vardırMilli takımda aile ortamı varŞenol hoca sadece hoca değil, baba gibiEn iyi sol bekler;

21.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:32

SPOR Efecan Karaca Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi

Çağdaş hocayı çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum

Her Türk oyuncunun büyük takımlarda oynama hedefi vardır

Milli takımda aile ortamı var

Şenol hoca sadece hoca değil, baba gibi

En iyi sol bekler; Melnjak ve Novak

İdman yapmaktansa maç oynamak daha iyidir

Alanyaspor'da inanılmaz bir yapı oluştu

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM, (DHA) - Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, yeni sezona hazırlandıkları Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

DAHA İYİ BİR ALANYASPOR İZLETTİRMEK İSTİYORUZ

Her zaman daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istediklerini belirten Efecan Karaca, Alanyaspor hem yönetim hem de tesisleşme anlamında hem de futbolcu anlamında gelişime açık ve her sene üzerine bir şeyler katıyor. Benim burada 8'inci yılım. Geçen sezon da ligi 5'inci sırada tamamladık. Türkiye Kupası'nda final oynadık, mağlup olduk ama bu da bir tecrübe. İnşallah önümüzdeki sene yeni hocamızla daha büyük hedeflerle yola çıktık. Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi. Oyuncular da bunun bilincinde ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu.

ÇAĞDAŞ HOCAYI ÇOK SEVİYORUM VE BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM

Turuncu-yeşilli takımın yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'ın başarılı olacağına inandığını vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, Sergen hoca Alanyaspor'da çalıştığı dönemde yardımcısıydı. Alanyaspor'u tanıyor. Disiplinli, başarıya aç ve saygı duyulması gereken bir hoca. Ben de çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum. Hem takım kaptanı hem de takımın tecrübeli oyuncusu olarak ona elimden gelen yardımı yapacağım, tüm takım halinde yardım edeceğiz. İnşallah hem onun hem de Alanyaspor için iyi bir sezon olur dedi.

ÇOK BAŞARILI OLSUN AMA BİZDE KALSIN

Akdeniz ekibinde görev alan teknik adamların bir yıl sonra şampiyonluk yaşamış büyük kulüplere geçmesini de değerlendiren deneyimli orta saha, şunları kaydetti

Sergen hoca geçen sezon çok başarılı oldu. Beşiktaş'ı aldığı anda neredeydi; şimdi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Ona da başarılar diliyorum. Erol hoca da başarılı oldu. Ligi 5'inci sırada bitirdik. Türkiye Kupası finali oynadık; şimdi Fenerbahçe'de. Şimdi Çağdaş hoca var. İnşallah o da çok başarılı olur, bunu canıgönülden istiyorum. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Futbolculara ağabey gibi davranıyor. Genç oyuncularla özellikle bire bir ilgileniyor. Yardımcıları da çok iyi. Çağdaş hoca çok başarılı olsun ama bizde kalsın.

HER TÜRK OYUNCUNUN BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMA HEDEFİ VARDIR

Alanyaspor'da mutlu olduğunu belirten Efecan Karaca, Her Türk oyuncunun büyük takımlarda oynama hedefi vardır. Alanyaspor benim evim gibi. Burada aile ortamı var. 8'inci yılım ve takım kaptanıyım. Alanyaspor bana çok şey kattı, ben de Alanyaspor'a bir şeyler kattım. Beni Efecan yapan Alanyaspor'dur. Herkesin büyük takım hedefi vardır ama Alanyaspor'da mutluyum şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR

A Milli Futbol Takım için de açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı futbolcu, Milli takımda aile ortamı var. Yemeklerden sonra 20 kişi beraber sohbet ediyoruz. Herkes birbiri için savaşıyor, bunun sonunda da başarı geliyor. EURO 2020'de başarılı olacak bir ortam var. Şenol hoca Türkiye'nin en büyük hocalardan birisi. Hem büyük hoca hem de büyük bir insan. Sadece hoca değil, baba gibi. Şenol hocayla milli takım EURO 2020'de çok başarılı olacak ifadelerini kullandı.

DAHA GENÇ OLSAYDIM HEDEFİM AVRUPA OLABİLİRDİ

Süper Lig kariyerine geç başladığını anlatan kaptan, Süper Lig'i 27 yaşında yakaladım. 27 yaşından sonra Avrupa'ya gitmek gayet zor. Şimdi 30 yaşındayım. Böyle bir teklif gelmedi. 22-23 yaşında genç bir oyuncu olsaydım hedeflerim arasında olabilirdi dedi.

EN İYİ SOL BEKLER; MELNJAK VE NOVAK

Ligde karşılıklı oynadığı en etkili sol bek oyuncuları sorulan Efecan, Dario Melnjak iyi bir oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı'na çağrılıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Onun dışında Novak da iyi oyuncu yanıtını verdi.

İDMAN YAPMAKTANSA MAÇ OYNAMAK DAHA İYİDİR

Yeni sezonda Süper Lig'de artan takım sayısıyla oluşacak yoğun maç temposu için ise Efecan Karaca, Futbolcu için maç oynamak her zaman daha iyidir. İdman yapmaktansa maç oynamak daha iyidir. Futbolcu kendisini maç oynayarak geliştirir. Yorucu bir sezon olacak ama maç oynamak güzeldir yorumunu yaptı.

ALANYASPOR'DA İNANILMAZ BİR YAPI OLUŞTU

Alanyaspor'un yükselen grafiğinde etkili olan faktörlerin neler olduğu yönündeki soruyu da cevaplandıran Karaca, sistem takımı olduklarının altını çizdi. Tecrübeli futbolcu, Sayın Başkan Hasan Çavuşoğlu yönetiminde Alanyaspor'da inanılmaz bir yapı oluştu. 8 yıllık bir serüven. Başkan ve yönetim kurulu çok güzel bir yapı oluşturdular. Bunun neticesinde de meyveleri topluyoruz diye konuştu.

ÖNCELİKLE LİGİ İLK 10 ARASINDA BİTİRİP GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİTMEK İSTİYORUZ

Takım olarak hedeflerinden bahseden Efecan Karaca, sözlerini şöyle tamamladı

Gelecek sezon yine üst sıraları zorlayacağız. Alanyaspor çıtasını yükseltti. Kupayı alsaydık direkt Avrupa Ligi'ne gidecektik. Şu an iki ön eleme oynayacağız. Öncelikle elemeleri geçip gruplara kalmak, ligi de öncelikle ilk 10 arasında bitirip gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz.

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Son dakika haberleri: SPOR Efecan Karaca Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi

Kaynak: DHA

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