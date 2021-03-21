Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

21.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:37
Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Manisa'da gözaltına alınan 3 şahsın Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve Nevruz kutlamalarını sabote etmeye çalıştıkları öğrenildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, Salihli İstihbarat Amirliği, JASAT Timi, KOM Timi, Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin 21 Mart Nevruz kutlamalarını sabote edebilecek şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Salihli ilçesi Sart Mahallesi'nde Ş.T. (27) isimli şahsın sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Salihli Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat gereği şüpheli ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Mart Nevruz kutlamalarını sabote edebilecek şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Yunusemre'ye bağlı Akgedik ve Atatürk mahallelerinde ikamet eden H.K. (46) ve A.Ö. (51) isimli şahısların sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısının talimatı ile şüpheliler ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği açıklandı. - MANİSA

Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Kemal Sunal Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 14:38:13. #1.14#
title