Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı

21.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:33

- Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı Antalya'da evsiz genç, iddiaya göre yardım istemek için durdurduğu bir araçta bulunan kişi tarafından ayağından vuruldu.

- Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı

Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı

ANTALYA - Antalya'da evsiz genç, iddiaya göre yardım istemek için durdurduğu bir araçta bulunan kişi tarafından ayağından vuruldu. Yaralı genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 782. Sokakta meydana geldi. Sokakta yaşayan 26 yaşındaki İlker Bakır, iddiaya göre bir aracı durdurup karnının acıktığını söyleyerek yardım istedi. Diyalog tartışmaya dönünce duran araçtan inen bir şahıs İlker Bakır'a 3 el ateş açarak bacağından yaraladı. Kimliği belirlenemeyen şahıs araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı olan İlker Bakır, bir apartmanın zemin katındaki dairenin camına vurarak yardım istedi. O sırada İlker Bakır'ın yardım istemek için camına vurduğu evde misafirlikte olan Osman C, kapıyı açtı. Osman C., balkonda yaralı halde gördüğü şahıs için ambulans ve polisi aradı. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde İlker Bakır'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"Allah rızası için yardım istedi"

İlker Bakır'ın sığındığı evde olay esnasında misafirlik için bulanan vatandaş Osman C., " Biri cama vurdu. Allah rızası için yardım istedi. Kapıyı açtım yardım ettim. Buraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Kaçarak, duvardan atlayarak geldiğini söyledi. Kapıyı açtık. Yaralı olduğunu görünce polisi aradım.Ambulansı aradım daha sonra. Yaralı bir insana yardım ettim. İnsanlık göreviydi bu. İnşallah yerine gitmiştir" dedi.

"3 el ateş edikten sonra adam ayağından vuruldu"

Olayı gören vatandaş Kürşat Karabatak, "Bir araba geldi. Bir tane adam diğerini vurdu, ileriye doğru koşmaya başladı. 3 el ateş edildikten sonra adam ayağından vuruldu. Duvardan atlayarak yan apartmana saklandı. Polis diye bağırmaya başladı. Vuran adamda kaçtı" diye konuştu.

Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı
Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Deniz Çakır Aras Bulut İynemli
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Ünal Karaman Özcan Bizati Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 23:35:06. #1.16#
title