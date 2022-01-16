Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi - Haberler
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Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Kayseri Otomobilciler, Taksiciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Ali Ateş, yeniden başkan seçildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Otomobilciler, Taksiciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Ali Ateş, yeniden başkan seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde 39. düzenlenen Olağan Genel Kurul seçimlerine mevcut başkan Ali Ateş beyaz liste ile katılırken, başkan adayı Uğur Nasırlı da mavi liste ile katıldı.

Seçim toplam 831 oy kullanılırken, mevcut başkan Ali Ateş 515 oy alarak güven tazeledi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

Son dakika haberleri: Şoförler Odası'nda Ali Ateş güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberleri: Kayseri Otomobilciler, Taksiciler, Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Şoförler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Ali Ateş, yeniden başkan seçildi.

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