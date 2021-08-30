Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
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Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti

Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SİVAS ve Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

SİVAS ve Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Törene katılan askeri birliklerin, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maskeli düzenleri dikkat çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta oluğu gibi Sivas ve Tokat'ta da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sivas'taki kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından İnönü Bulvarı üzerinde törene geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende folklor ekipleri gösteri sundu. Programda Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı. Törenlere her yaş grubundan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Törene katılan askerlerin koronavirüs nedeniyle maske kuralına özen göstermesi dikkat çekti. 

TOKAT'TAKİ KUTLAMALAR

Tokat'ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Tokat Vali Vekili Remzi Oğuz Yılmaz, makamında kutlamaları kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Vekili Remzi Oğuz Yılmaz, 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Vekili Piyade Yarbay Mesut Demiray ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, askeri araçla halkı selamladı. Törende şiirler okundu, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Askeri bando eşliğinde askeri birlikler tören geçişi yaptı. Töreni izleyenler, asker ve öğrencilerin 60 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile geçişine alkışlarla destek verdi. Törene katılan askeri personelin tümünün koronavirüs tedbirleri çerçevesinde maske taktıkları görüldü. 


- Tokat
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti
Son dakika haberleri! Sivas ve Tokat'taki törenlerde askerlerin maske hassasiyeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan

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