Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
B.P. yönetimindeki 35 ZTM 58 plakalı otomobil, Hafik ilçesi yakınlarında refüj boşluğuna savruldu.
Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan H.H.P. (55), R.P. (62) ve R.P. (59) yaralandı.
Yaralılar Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz