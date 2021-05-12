Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

B.P. yönetimindeki 35 ZTM 58 plakalı otomobil, Hafik ilçesi yakınlarında refüj boşluğuna savruldu.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan H.H.P. (55), R.P. (62) ve R.P. (59) yaralandı.

Yaralılar Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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