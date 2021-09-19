Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

R.Y. idaresindeki 59 ACH 273 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Aşağıtepecik köyü yakınlarında jandarma uygulama noktasında bekleyen V.K. yönetimindeki 25 ABU 558 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Ş.A, A.E.Y, G.A. N.A. ve A.Y.Y. yaralandı.

Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan G.A. ile A.Y.Y, Suşehri Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçenin Çataklı köyü yakınlarında Ş.G. yönetimindeki 05 ES 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.G. H.S.G. M.N.G. ve E.T.G. yaralandı.

Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mansur Yavaş Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Eser Yenenler
Spor Kemal Kılıçdaroğlu Şenol Güneş Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emmanuel Macron Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:03:52. #1.17#