Son dakika haberleri: Sivas'ta katliam gibi kaza, ölenlerin kimlikleri araştırılıyor
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Son dakika haberleri: Sivas'ta katliam gibi kaza, ölenlerin kimlikleri araştırılıyor

Son dakika haberleri: Sivas'ta katliam gibi kaza, ölenlerin kimlikleri araştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 3'ü çocuk 9 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 3'ü çocuk 9 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi Çatlı köyü kayınlarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan 34 KJ 6418 plakalı Ford marka kamyonet ile karşı istikametten gelen 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ford marka otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi, diğer araçta bulunan 3 kişi toplamda 9 kişi öldü. Kazada ölenlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. - SİVAS

Son dakika haberleri: Sivas'ta katliam gibi kaza, ölenlerin kimlikleri araştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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