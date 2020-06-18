Son dakika haberleri... Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
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Son dakika haberleri... Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı

Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
18.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:41

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara yolunda Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet Yılmaz yönetimindeki 16 ACU 906 plakalı kamyon, Süleyman Karaca'nın kullandığı 60 DG 199 plakalı hafif ticari araç, Recai Ertürk yönetimindeki 05 ABD 390 plakalı otomobil ile Cemal Tunç'un (60) kullandığı 06 GC 2938 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Tunç'un otomobili şarampole devrildi. Kazada araçlardaki Cemal Tunç, Metin Sezgin (42), Sevim Karaca (63) Recai, Semiha (46), Kerime (25), Zeynep (8) ve Aylin Ertürk (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ile Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kaza anını anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Karaca, "Kuvvetli yağmur yağıyordu. 80 kilometre hızla gidiyordum. Önümde araçlar vardı. Birden benim araç sarsıldı. Ben de tekerim patladı sandım. Baktım arabama çarpmışlar. Üç kere arka arkaya çaptılar. İndiğimde bir aracın da şarampole uçtuğunu gördüm" dedi.


Kaynak: DHA

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