Son dakika haberleri! Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fidan, sağlık çalışanlarına saldırıya tepki gösterdi Açıklaması

Son dakika haberleri: Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mehmet Fidan, bazı hasta yakınları tarafından acil servisteki sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırıyı kınadı.

Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mehmet Fidan, bazı hasta yakınları tarafından acil servisteki sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine yapılan saldırıyı kınadı.

Fidan, olayın yaşandığı acil serviste gazetecilere, dün akşam saatlerinde ayağında kırık şüphesiyle hastanenin acil servisine getirilen bir hastaya ilk müdahalesi yapılıp ayağı alçıya alındıktan sonra saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Hasta yakınlarından oluşan bir grubun, hastalarıyla yakından ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Salgın dönemi ve daha öncesinde de canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı sonucunda 6 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanırken, acil servisimizde de maddi hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştirenler şu an gözaltına alındı. Salgın döneminde yapılan bu saldırı, sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunda kırıcı ve zedeleyici hasarlar meydana getirdi. Gece, gündüz, iftar, sahur demeden canla başla mücadele eden ve hastalara şifa vermek için görevini yapan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. İnşallah bu saldırı son olur ve saldırıyı gerçekleştirenler de en ağır şekilde cezalandırılır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde