ŞANLIURFA (İHA) - Sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman Şanlıurfa karayolunda yoğun sis nedeniyle otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Doyran Kavşağında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Hüseyin Polat yönetimindeki 02 LA 173 plakalı Hyundai marka otomobil yoldaki bariyere çarptı. Sürücünün sis nedeniyle fark edilmeyen bariyerlere çarpan otomobilde bulunan sürücü, Ayşe Büyükünal, Sahra Büyükünal, Haciali Büyükünal ile 4 yaşındaki Elif Büyükünal, 10 Aylık Fatma Bahar Büyükünal yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Haciali Büyükünal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde bulunan Doyran köyü sakinleri, kavşakta bulunan beton bariyerin yanlış olduğunu belirterek, daha öncede kaza meydana geldiğini iddia ettiler.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.