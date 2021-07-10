Son dakika haberleri... Şırnak'ta "Şehit Astsubay Esma Çevik ve Uzman Jandarma Kemal Sayar Kütüphanesi" açıldı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta şehit Astsubay Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın isimlerinin verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Şırnak'ta şehit Astsubay Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın isimlerinin verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Arslanbaşar köyünde Kaymakam Çeşmesi Mezrası İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulunda "Şehit Astsubay Esma Çevik ve Uzman Jandarma Kemal Sayar Kütüphanesi"nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, şehitler için dua edildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, yaptığı konuşmada, 9 Aralık 2019'da Astsubay Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, hain bölücü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcıya müdahale etmek için gittikleri bölgede yaralandıklarını ve hastanede müdahalelere rağmen şehit düştüklerini anımsattı.

Şehit Esma Çevik'in genç kızların idolü olduğunu belirten Pehlivan, "Kemal ve Esma kardeşimiz yaptığı görevlerde, mesai arkadaşları ve vatandaşların nezdinde çok özel sevgi ve saygıya sahip oldular." dedi.

Şehitlerin rütbelerin en büyüğüne sahip olduklarını vurgulayan Pehlivan, onları bir yandan hüzünle bir yandan da gururla andıklarını ifade etti.

Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bize düşen onların hatıralarına sahip çıkmak, onlara layık olmaya çalışmak ve hatıralarını yaşatmaktır. Kütüphaneye şehitlerimizin isimlerinin verilmesi bunun bir göstergesidir. Devletimiz ve milletimizin görevi şehitlerimize sahip çıkmaktır. Esma ve Kemal kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum."

Şehit Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ise kütüphanenin oluşturulmasında emek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra, kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Geleceğe Işık Saçan Kadınlar Derneği Başkanı Hatice Atan, şehit Çevik'in kız kardeşi Esra Akgül, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük