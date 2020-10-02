Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü

Adana ve Mersin'de, uzaklaştırma kararı bulunan erkekler tarafından öldürülen Tuğba Keleş ve Seher Özkurt'un ardından benzer bir olay da Aydın'da yaşandı. 33 yaşındaki Sinem Kaya, bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan dini nikahlı eşi tarafından sığındığı kuaförde tabancayla vurularak, öldürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Sinem Kaya (33), bir süredir ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan dini nikahlı eşi Dinçer Ö. (38) tarafından sığındığı kuaförde tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, olayın ardından Dinçer Ö.'yü gözaltına aldı.

Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi ev kadını Sinem Kaya, bugün saat 14.00 sıralarında, çöp dökmek için dışarı çıktı. Kaya, bu sırada aynı sokakta bulunan ganyan bayiinden çıkan, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi, inşaat işçisi Dinçer Ö.'nün kendisine doğru geldiğini fark etti. Bunun üzerine Kaya, elindeki çöpü yere atarak, kaçmaya başladı. Kaya, can havliyle sokaktaki bir kuaför dükkanına sığındı.

7 EL PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Peşinden gelen Dinçer Ö., belinden çıkardığı tabancayla Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı. Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dinçer Ö.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TUĞBA KELEŞ DE SAPLANTILI AŞIĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Adana'nın Kozan ilçesinde Erdoğan Küpeli isimli şahıs, arkadaşlık teklifini kabul etmediği bahanesiyle Tuğba Keleş'i vurarak öldürdü. Küpeli, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu.

Erdoğan Küpeli arkadaşlık teklifini kabul etmediği için kadını 2 yıldır tehdit ediyordu. İddialara göre de uzaklaştırma kararı bulunuyordu.

Tuğba Keleş

SEHER ÖZKURT DA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Ayrıca, Mersin'de dini nikahlı eski eşi tarafından öldürülen Seher Özkurt'un (33) sık sık zanlı hakkında 'uzaklaştırma' kararı aldığı, şüphelinin de bu kararı ihlal ettiği için cezaevine girdiği iddia edildi. Genç kadının, bu konudaki rahatsızlığını ise "Benim için dua edin bu adamdan kurtulayım" şeklinde komşularıyla paylaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM