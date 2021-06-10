FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
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FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te silkeleme olarak nitelendirilen yankesicilik yöntemi ile 2 kişinin parasını alıp kaçan şüpheli B.H., yakalandı.

FATİH'te silkeleme olarak nitelendirilen yankesicilik yöntemi ile 2 kişinin parasını alıp kaçan şüpheli B.H., yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Gümrük Emini Sokak'ta takipte oldukları sırada 2 kişinin siyah giyimli şapkalı bir kişiyi kovaladıklarını gördü. Polisler, kaçan kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kaçmaya devam etti. Genç Türk Caddesi'ne geldiğinde üzerindeki paraları sokağa saçmaya başlayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. B.H. olduğu saptanan şüpheliyi kovalayan Zafar Yulooshev ve Burkhon Abduazımov, polise, zanlının masaj broşürü göstererek kendilerini oyaladığını, 'Kemerin var mıö diye sorarak, kemerlerinden tutup silkelediğini, uzaklaştığı sırada da bin 35 dolar paran olmadığını fark ettiklerinin ceplerinden alındığını fark ettiklerini anlattı.

Gözaltına alınıp, Beyazıt Polis Merkezi'ne teslim edilen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Para, sahiplerine teslim edildi.

FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA
FATİH'TE SİLKELEME YÖNTEMİYLE YANKESİCİLİK VE KAÇIŞ, KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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