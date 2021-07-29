Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor

Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını da farklı noktalarda büyüyerek etkisini arttırıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını da farklı noktalarda büyüyerek etkisini arttırıyor.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. İlçedeki yangın Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçrarken, bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı. Mersin-Antalya yolu ise trafiğe kapatıldı. Yangına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra jandarma ve polis ekipleri ile çevik kuvvete ait TOMA araçları da destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi. - MERSİN

Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor
Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor
Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor
Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, güzellik uzmanı kadının kabusu oldu: Eşimle cinsel içerikli videomuzu bile istedi
10 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, güzellik uzmanı kadının kabusu oldu: Eşimle cinsel içerikli videomuzu bile istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Ece Erken Müge Anlı Seda Sayan Prens William
Spor Diego Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Silifke'deki orman yangını büyüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 12:06:36. #1.16#

title