- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı

07.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:51

- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından silahla ayağından vurulan şahıs, sedyeden inip kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye saldırmaya çalıştı.

- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından silahla ayağından vurulan şahıs, sedyeden inip kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye saldırmaya çalıştı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. isimli şahıs, aynı sokakta oturduğu ve aralarında husumet bulunan Yüksel S.'nin evinin önüne gitti. Yüksel S. ile A.K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan A.K., Yüksel S.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisi Yüksel S.'nin sağ dizine isabet etti. Yüksel S. kanlar içinde kalırken, A.K. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yüksel S. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane önünde kendisini görüntülemek isteyen basın mensubunu gören Yüksel S., sedyeden inip saldırmaya çalıştı. Araya giren sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri Yüksel S.'nin sedyeden inmesini önledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı
- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı
- Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

İlgili Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı
Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Isparta'da kaza sonrası sedyeden düşürülen ve hastanede hayatını kaybeden Mehmet Aydemir'in ölümüne ilişkin dava başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Erol Bulut Serdar Aziz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:51:18. #1.14#
title