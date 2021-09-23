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Son dakika haberleri! Silah arkadaşlarından şehide vefa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri! Silah arkadaşlarından şehide vefa

Gelen son dakika haberlerine göre Amasya Suluovalı Şehit Astsubay Osman Şeker'in anısına silah arkadaşları tarafından çeşme yaptırıldı.

AMASYA (İHA) - Amasya Suluovalı Şehit Astsubay Osman Şeker'in anısına silah arkadaşları tarafından çeşme yaptırıldı.

Sivas'ta 23 Eylül 2005 tarihinde yaşanan kazada şehit olan Astsubay Çavuş Osman Şeker'i arkadaşları unutmadı. Silah arkadaşları, Şehit Osman Şeker'in anısına Kerimoğlu köyünde çeşme yaptırdı.

Şehidin arkadaşı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Bekir Sarıgül, "Merzifon'a tayinim çıktıktan sonra şehidimizin baba evini ziyaret ettim. Beni görünce çok duygulanan babası oğluymuşum gibi sarıldı. Osman kardeşimizin adına çeşme yaptırmak istediğimizi söyleyince çok mutlu oldu. 2005 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu devreleri olarak köyün meydanına bu çeşmeyi yaptırdık. Şehidimizin adı ebediyen yaşayacak" diye konuştu.

Şehidin babası Osman Şeker, "Oğlumun silah arkadaşını görünce çok duygulandım. Şehidimizin anısını yaşatmak için köyümüze çeşme yaptırmak istediklerini söyledi. Bana bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kerimoğlu Köyü Muhtarı Dursun Şener de, "Şehidimizi unutmadıkları ve köyümüze bu eseri kazandırdıkları için silah arkadaşlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Suluova Belediyesi tarafından Şehit Osman Şeker ile ilçede bulunan diğer şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Yıpranan Türk bayrakları yenilendi. Vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin ebedi istirahatgahlarının bakımlarının titizlikle yapıldığını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise "Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Son dakika haberleri! Silah arkadaşlarından şehide vefa

Son dakika haberleri! Silah arkadaşlarından şehide vefa

Son dakika haberleri! Silah arkadaşlarından şehide vefa

Son dakika haberleri! Silah arkadaşlarından şehide vefa

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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