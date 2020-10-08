Son dakika haberleri | Siirt ve Batman'da PKK operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika haberleri | Siirt ve Batman'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

08.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:58
Son dakika haberleri | Siirt ve Batman'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika gündem haberi: SİİRT ve Batman'da terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT ve Batman'da terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Siirt merkez ve Eruh ilçesi ile Batman'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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